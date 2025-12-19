https://ria.ru/20251219/seversk-2063172502.html
Взятие Северска создало условия для движения к Славянску, заявил Путин
Взятие Северска создало условия для движения к Славянску, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Взятие Северска создало условия для движения к Славянску, заявил Путин
Со взятием Северска для Вооруженных сил РФ открываются возможности движения к Славянску, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
северск
славянск
Взятие Северска создало условия для движения к Славянску, заявил Путин
Путин: со взятием Северска открываются возможности движения к Славянску