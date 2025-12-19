Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли более 1425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 декабря.