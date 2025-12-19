Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

https://ria.ru/20251219/sever-2063154126.html
Украинские войска за неделю потеряли более 1425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
ВСУ за неделю потеряли более 1425 военных в зоне действий "Севера"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли более 1425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 декабря.
Отмечается, что за это время подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ
, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины
в Сумской области
.
На харьковском направлении они нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.