Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 19.12.2025 (обновлено: 11:41 19.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 19.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Украинские войска за неделю потеряли более 1425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
сумская область
Новости
украина, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ за неделю потеряли более 1425 военных в зоне действий "Севера"

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Украинские войска за неделю потеряли более 1425 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сводке российского ведомства за период с 13 по 19 декабря.
Отмечается, что за это время подразделения группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области.
На харьковском направлении они нанесли поражение формированиям двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
