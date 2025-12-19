Очки Мухамадуллина и Чернышова не спасли "Сан-Хосе" от поражения

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" проиграл "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Роопе Хинц (13-я минута), Уайатт Джонстон (18, 29), Джастин Грицковян (40) и Джейми Бенн (59). В составе хозяев шайбы забросили российский защитник Шакир Мухамадуллин (22), а также Коллин Граф (37, 45).
19 декабря 2025 • начало в 06:00
Завершен
21:43 • Шакир Мухамадуллин
36:44 • Collin Graf
(Macklin Celebrini)
44:32 • Collin Graf
(Игорь Чернышов, Macklin Celebrini)
12:25 • Роопе Хинц
17:38 • Уайтт Джонстон
28:40 • Уайтт Джонстон
39:17 • Justin Hryckowian
58:42 • Джейми Бенн
Всего на счету Мухамадуллина в текущем сезоне 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 17 матчах. Его партнер по команде 20-летний Игорь Чернышов провел второй матч в НХЛ и вновь отметился голевой передачей.
"Даллас" с 51 очком занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, "Сан-Хосе" (37 очков) прервал серию из трех побед и идет пятым в Тихоокеанском дивизионе.