МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Декабрьский саммит Евросоюза войдет в историю как публичный позор, здравомыслящие европейские лидеры не поддались на воровской сговор русофобов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
"Декабрьский саммит войдет в историю ЕС как публичный позор и своего рода правовой "прецедент фон дер Ляйен". Однако говорить о сокрушительном разгроме евроястребов не приходится. ЗВР (золотовалютные резервы - ред.) ЦБ РФ остаются бессрочно заблокированными на территории Евросоюза, борьба за их возвращение еще предстоит", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, здравомыслящие европейские лидеры, для которых закон и международное право имеют силу, не поддались на воровской сговор русофобов.
"В течение последних месяцев (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер и иже с ними пускали в ход ложь, шантаж и угрозы для оправдания плана грабежа России. Но им пока лишь удается грабить европейцев ради продолжения обогащения клики Зеленского", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что с воровством российских активов или без, "коалиция желающих" упорно продвигает линию на противостоянию президенту США Дональду Трампу и миру на Украине. "90 млрд евро пойдут на оплату войны до последнего украинца, но лишь затянут конфликт и продлят агонию режима Зеленского", - добавил Слуцкий.