Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал саммит ЕС позором - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 19.12.2025 (обновлено: 12:07 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/sammit-2063166662.html
Слуцкий назвал саммит ЕС позором
Слуцкий назвал саммит ЕС позором - РИА Новости, 19.12.2025
Слуцкий назвал саммит ЕС позором
Декабрьский саммит Евросоюза войдет в историю как публичный позор, здравомыслящие европейские лидеры не поддались на воровской сговор русофобов, заявил глава... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:06:00+03:00
2025-12-19T12:07:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
евросоюз
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_0:157:3013:1852_1920x0_80_0_0_8d5afa1ea7d37f9be0c2b7bb1ab694b3.jpg
https://ria.ru/20251219/medvedev-2063128004.html
https://ria.ru/20251219/pushkov-2063141166.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319292_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f59ce21193157081f3fc205727144fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, евросоюз, госдума рф, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия
Слуцкий назвал саммит ЕС позором

Слуцкий: саммит ЕС войдет в историю как публичный позор

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Декабрьский саммит Евросоюза войдет в историю как публичный позор, здравомыслящие европейские лидеры не поддались на воровской сговор русофобов, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Медведев назвал саммит ЕС по российским активам воровским сходняком
Вчера, 10:23
"Декабрьский саммит войдет в историю ЕС как публичный позор и своего рода правовой "прецедент фон дер Ляйен". Однако говорить о сокрушительном разгроме евроястребов не приходится. ЗВР (золотовалютные резервы - ред.) ЦБ РФ остаются бессрочно заблокированными на территории Евросоюза, борьба за их возвращение еще предстоит", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, здравомыслящие европейские лидеры, для которых закон и международное право имеют силу, не поддались на воровской сговор русофобов.
"В течение последних месяцев (глава Еврокомиссии Урсула - ред.) фон дер Ляйен, (канцлер Германии Фридрих - ред.) Мерц, (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (премьер-министр Великобритании Кир - ред.) Стармер и иже с ними пускали в ход ложь, шантаж и угрозы для оправдания плана грабежа России. Но им пока лишь удается грабить европейцев ради продолжения обогащения клики Зеленского", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что с воровством российских активов или без, "коалиция желающих" упорно продвигает линию на противостоянию президенту США Дональду Трампу и миру на Украине. "90 млрд евро пойдут на оплату войны до последнего украинца, но лишь затянут конфликт и продлят агонию режима Зеленского", - добавил Слуцкий.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пушков прокомментировал отказ ЕС предоставлять кредит Киеву
Вчера, 11:01
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампЕвросоюзГосдума РФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала