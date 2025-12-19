Рейтинг@Mail.ru
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго - РИА Новости, 19.12.2025
03:01 19.12.2025
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго
Саммит Евросоюза, на котором должен обсуждаться вопрос использования замороженных российских активов для кредита Киеву, может затянуться надолго, поскольку... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, киев, россия, украина, антониу кошта, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Киев, Россия, Украина, Антониу Кошта, Еврокомиссия, Евросоюз, Евросовет, Санкции в отношении России
СМИ: саммит ЕС по кредиту Киеву может затянуться надолго

Euractiv: саммит ЕС по кредиту Киеву на базе активов РФ может затянуться надолго

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Саммит Евросоюза, на котором должен обсуждаться вопрос использования замороженных российских активов для кредита Киеву, может затянуться надолго, поскольку переговоры только начинаются, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатов.
Лидеры стран Евросоюза вынуждены остаться на второй день саммита в Брюсселе из-за безуспешных попыток договориться о финансировании Украины в 2026 и 2027 годах. В первый день встречи в верхах глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что главы государств и правительств не разъедутся, пока не договорятся о финансах для Киева.
"Можно не надеяться на то, что удастся рано лечь спать. По словам дипломатов, последний (разработанный - ред.) текст - это лишь отправная точка, то есть, реальные переговоры только начинаются", - пишет Euractiv.
Как заявил один из источников, многие делегации уже считают, что текущее предложение заходит слишком далеко. Отмечается, что в нем содержатся пункты, продвигаемые Бельгией и поддерживаемые Италией.
"Другой дипломат заявил, что Кошта может использовать усталость (участников саммита - ред.) как "инструмент" в переговорах", - сообщает издание.
В ночь на пятницу Euractiv сообщал, что лидеры Евросоюза в ходе саммита Евросовета обсуждают возможность выдачи кредита Киеву на базе 90 миллиардов евро замороженных российских активов.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
В миреКиевРоссияУкраинаАнтониу КоштаЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
