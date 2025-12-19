Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром, стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Делегация Республики Индии прибыла в регион с рабочим визитом, который продлится с 17 по 19 декабря. Деловая программа включает посещение ряда предприятий, встречи с руководством крупнейших вузов и знакомство с научными и инновационными разработками, а также переговоры с представителями регионального бизнеса.

"В четверг состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром. Предметом встречи стало обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, научно-образовательной и культурной сферах", - говорится в сообщении правительства региона.

Федорищев подчеркнул, что для Самарской области Индия является важным другом и партнером. По итогам девяти месяцев текущего года Индия занимает седьмое место по объему экспорта и третье место по объему импорта. Также ряд крупных самарских предприятий уже реализует проекты с индийскими партнерами. Так, в прошлом году крупнейший производитель азотных удобрений "Куйбышевазот" запустил совместное производство полимерных композиционных материалов в Индии.

"Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, а также химической промышленности и медицины", - сказал губернатор на встрече.

Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма. Федорищев выразил уверенность, что взаимодействие с Индией существенно усилится.