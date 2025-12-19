Рейтинг@Mail.ru
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия
19.12.2025
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия - РИА Новости, 19.12.2025
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром, стороны... РИА Новости, 19.12.2025
2025
Самарская область укрепляет сотрудничество с Республикой Индия

Федорищев и посол Индии обсудили сотрудничество

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской
САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Российской Федерации Винаем Кумаром, стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Делегация Республики Индии прибыла в регион с рабочим визитом, который продлится с 17 по 19 декабря. Деловая программа включает посещение ряда предприятий, встречи с руководством крупнейших вузов и знакомство с научными и инновационными разработками, а также переговоры с представителями регионального бизнеса.
"В четверг состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром. Предметом встречи стало обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, научно-образовательной и культурной сферах", - говорится в сообщении правительства региона.
Федорищев подчеркнул, что для Самарской области Индия является важным другом и партнером. По итогам девяти месяцев текущего года Индия занимает седьмое место по объему экспорта и третье место по объему импорта. Также ряд крупных самарских предприятий уже реализует проекты с индийскими партнерами. Так, в прошлом году крупнейший производитель азотных удобрений "Куйбышевазот" запустил совместное производство полимерных композиционных материалов в Индии.
"Готовы предложить нашим партнерам перспективные направления сотрудничества в сферах машиностроения, сельского хозяйства и продуктов питания, а также химической промышленности и медицины", - сказал губернатор на встрече.
Кроме того, стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма. Федорищев выразил уверенность, что взаимодействие с Индией существенно усилится.
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индии в РФ Винай Кумар поблагодарил главу региона за теплый прием делегации в Самаре, отметив, что город хорошо известен в Индии. Он подтвердил готовность к развитию взаимодействия с Самарской областью, отметив важность отрасли автокомпонентов, образовательного сектора, туризма.
Самарский губернатор обсудил развитие Поволжской академии святителя Алексия
18 декабря
