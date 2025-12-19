Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40% российского рыбного экспорта, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.