Рейтинг@Mail.ru
Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ryba-2063080784.html
Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы
Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы - РИА Новости, 19.12.2025
Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы
Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40%... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:53:00+03:00
2025-12-19T01:53:00+03:00
экономика
европа
япония
россия
герман зверев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_0:343:2762:1897_1920x0_80_0_0_798f8112e49988120120040bf855b0b0.jpg
https://ria.ru/20251216/ryba-2062268603.html
https://ria.ru/20251208/dobycha-2060649282.html
европа
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911698141_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_55a27665a84bf3832c4ce6e96ca998cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, япония, россия, герман зверев
Экономика, Европа, Япония, Россия, Герман Зверев
Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы

РИА Новости: Россия нарастила поставки рыбы в Японию и ЕВропу

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКета
Кета - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Кета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40% российского рыбного экспорта, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"В этом году рост поставок в Европу на 15% в деньгах. Спрос там серьезно подрос после сильного провала в 2024 году. ... Продолжаются поставки в Японию, в этом году прирост на 5%", - сообщил он.
Продажа рыбы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Названа самая популярная рыба у россиян
16 декабря, 03:14
Так, Европа в основном покупает у России продукцию из минтая и треску. Япония же – сурими (фарш из минтая), крабов.
Зверев поделился, что европейская ассоциация рыбопереработчиков рассказала в своем недавнем отчете, что антироссийские санкции привели к тому, что европейская рыбопереработка сократилась на 10%.
По словам президента ВАРПЭ, поставки российские рыбы и морепродуктов осуществляются в разные страны. "В сегмент мирового рынка с недружественными режимами поставки составили 2,8 миллиарда долларов. Это около 40% от общего объема российского рыбного экспорта", - добавил он.
При этом, рассказал Зверев, отечественные рыбаки продолжают работать над расширением экспорта в страны с дружественными режимами, в страны, которые до недавнего времени мало покупали российскую рыбопродукцию: Латинская Америка, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Источник: Россия начала переговоры с Норвегией по регулированию добычи рыбы
8 декабря, 18:24
 
ЭкономикаЕвропаЯпонияРоссияГерман Зверев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала