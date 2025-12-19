Названы недружественные страны, которые нарастили импорт российской рыбы

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия в 2025 году нарастила поставки рыбы и морепродуктов в Европу и Японию, сейчас на сегмент мирового рынка с недружественными режимами приходится около 40% российского рыбного экспорта, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Так, Европа в основном покупает у России продукцию из минтая и треску. Япония же – сурими (фарш из минтая), крабов.
Зверев поделился, что европейская ассоциация рыбопереработчиков рассказала в своем недавнем отчете, что антироссийские санкции привели к тому, что европейская рыбопереработка сократилась на 10%.
По словам президента ВАРПЭ, поставки российские рыбы и морепродуктов осуществляются в разные страны. "В сегмент мирового рынка с недружественными режимами поставки составили 2,8 миллиарда долларов. Это около 40% от общего объема российского рыбного экспорта", - добавил он.
При этом, рассказал Зверев, отечественные рыбаки продолжают работать над расширением экспорта в страны с дружественными режимами, в страны, которые до недавнего времени мало покупали российскую рыбопродукцию: Латинская Америка, Индия и страны Юго-Восточной Азии.