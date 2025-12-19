Рейтинг@Mail.ru
Рубио призвал не испытывать шок от ударов Трампа по наркокартелям - РИА Новости, 19.12.2025
21:48 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rubio-2063436969.html
Рубио призвал не испытывать шок от ударов Трампа по наркокартелям
Рубио призвал не испытывать шок от ударов Трампа по наркокартелям
в мире, сша, латинская америка, карибский бассейн, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Латинская Америка, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Марко Рубио
Рубио призвал не испытывать шок от ударов Трампа по наркокартелям

Рубио: Трамп борется с картелями и все в шоке

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио призвал не испытывать шок от того, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выполняет предвыборное обещание преследовать наркокартели в Латинской Америке, нанося удары по катерам, которые якобы перевозят наркотики.
"Он (Трамп - ред.) сказал, что будет бороться с картелями, и теперь он борется с картелями. И все в шоке. Не удивляйтесь! Это человек, который был избран президентом, потому что он говорит, а потом делает", - сказал Рубио журналистам.
Трамп ранее обещал нанести наземные удары по объектам наркокартелей в Латинской Америке. Он признал синтетический опиоид фентанил оружием массового поражения. США ведут кампанию по уничтожению в водах Карибского бассейна судов, которые якобы используются для перевозки запрещенных веществ.
Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы
В миреСШАЛатинская АмерикаКарибский бассейнДональд ТрампМарко Рубио
 
 
