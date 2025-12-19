Рейтинг@Mail.ru
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 19.12.2025 (обновлено: 19:45 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rubio-2063416870.html
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своим конфликтом, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:37:00+03:00
2025-12-19T19:45:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063415789.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Марко Рубио
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио

Рубио: США не считают конфликт на Украине своей войной

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своим конфликтом, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими сторонами.
"Мы вовлечены в эту войну, но, строго говоря, это не наша война... в мире есть только одна страна, только один субъект, который действительно способен вести переговоры с обеими сторонами и понять, возможен ли мирный путь к завершению этой войны, и это Соединённые Штаты", - сказал Рубио журналистам.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Ресурсы США для оказания внешней помощи ограничены, заявил Рубио
Вчера, 19:34
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Марко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала