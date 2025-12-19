https://ria.ru/20251219/rubio-2063416870.html
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не считают конфликт на Украине своим конфликтом, но уверены, что только Вашингтон может вести переговоры с обеими... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:37:00+03:00
2025-12-19T19:37:00+03:00
2025-12-19T19:45:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063415789.html
сша
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), марко рубио
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Марко Рубио
США не считают конфликт на Украине своей войной, заявил Рубио
Рубио: США не считают конфликт на Украине своей войной