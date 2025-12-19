Рейтинг@Mail.ru
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
23:01 19.12.2025 (обновлено: 23:05 19.12.2025)
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главный редактор британского журнала The Economist Зэнни Минтон Беддоуз признала, что охват Russia Today больше, чем у Би-би-си, сообщили в RT. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
китай
би-би-си
телеканал rt
китай
в мире, китай, би-би-си, телеканал rt
В мире, Китай, Би-би-си, Телеканал RT
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату

Главред The Economist Минтон Беддоуз: охват у RT больше, чем у Би-би-си

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный редактор британского журнала The Economist Зэнни Минтон Беддоуз признала, что охват Russia Today больше, чем у Би-би-си, сообщили в RT.
«
"Би-би-си - один из крупнейших поставщиков англоязычных новостей. Больший охват имеют разве что новостные ресурсы из Китая или Russia Today", - сказала Беддоуз, слова которой приводит Telegram-канал "RT на русском".
В миреКитайБи-би-сиТелеканал RT
 
 
