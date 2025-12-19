https://ria.ru/20251219/rt-2063444448.html
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главный редактор британского журнала The Economist Зэнни Минтон Беддоуз признала, что охват Russia Today больше, чем у Би-би-си, сообщили в RT. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:01:00+03:00
2025-12-19T23:01:00+03:00
2025-12-19T23:05:00+03:00
китай
Главред The Economist признала превосходство RT над Би-би-си по охвату
Главред The Economist Минтон Беддоуз: охват у RT больше, чем у Би-би-си