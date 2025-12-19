Экс-сенатор Тер-Аванесов появился в базе розыска МВД

Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил более 4,1 миллиарда рублей. Контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.

Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал РИА Новости источник.