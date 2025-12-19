Экс-сенатор Тер-Аванесов появился в базе розыска МВД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Обвиняемый в мошенничестве бывший сенатор Александр Тер-Аванесов появился в базе розыска МВД РФ, свидетельствуют данные базы ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На прошлой неделе РИА Новости со ссылкой на документы сообщало о том, что Тер-Аванесов стал обвиняемым по делу бывшего замминистра по строительству ДНР Юлии Мерваезовой о мошенничестве с госконтрактами на возведение военных объектов. Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следовало, что обвинение в мошенничестве бывшему сенатору предъявлено заочно, его объявили в розыск.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Тер-Аванесова в базе розыска.
Мерваезова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Следствие считает, что ущерб от ее действий составил более 4,1 миллиарда рублей. Контракты были заключены на общую сумму более девяти миллиардов рублей.
Мерваезова в 2021-2022 годах занимала должность директора Военно-строительной компании (ВСК), которая была в 2022 году переименована в АО "Сибирьпромгрупп" (АО "СПГ"). Как считает следствие, она выводила деньги при заключении госконтрактов на строительство объектов. По утверждению ее защиты, вменяемые преступления происходили не в период ее работы в организации, а до и после. В деле фигурируют 14 спорных госконтрактов, по каждому из них назначено проведение строительно-технической и бухгалтерской экспертизы, ранее сообщал РИА Новости источник.
Уголовное дело было возбуждено летом 2023 года в отношении предшественника Мерваезовой Дениса Чубарова. Фигурантами по нему также проходят бывший глава Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный, экс-руководитель АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Минобороны Евгений Горбачев, соучредитель ООО "Технострой" Виталий Прудников и другие. Число фигурантов на сегодняшний день достигло девяти человек.
Потерпевшими по уголовным делам признаны около пяти организаций и Минобороны РФ.
Тер-Аванесов в 2006-2015 годах был сенатором от Костромской области, в 2015-2016 годах – депутатом Костромской областной думы. В верхней палате парламента в разное время входил в комитеты по экономической политике; по физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения; а также в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.