Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу во время пресс-конференции передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравления с Рождеством. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:24:00+03:00
2025-12-19T20:24:00+03:00
2025-12-19T20:26:00+03:00
сша
россия
сергей лавров
марко рубио
сша
россия
сша, россия, сергей лавров, марко рубио
