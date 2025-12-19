Рейтинг@Mail.ru
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
20:24 19.12.2025 (обновлено: 20:26 19.12.2025)
Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу во время пресс-конференции передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравления с Рождеством. РИА Новости, 19.12.2025
сша, россия, сергей лавров, марко рубио
США, Россия, Сергей Лавров, Марко Рубио
Марко Рубио
Марко Рубио
AP Photo / Terry Renna
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу во время пресс-конференции передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову поздравления с Рождеством.
"Если он смотрит — с Рождеством, Сергей!" — сказал Рубио, отвечая на вопрос о России.
