В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян
17:53 19.12.2025 (обновлено: 18:38 19.12.2025)
В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян
в мире
сша
болгария
россия
софия (город)
происшествия
сша
болгария
россия
софия (город)
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В Болгарии по требованию Вашингтона арестовали двоих россиян, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии.
"По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось", — сказали в посольстве.

Сотрудники консульств России в Болгарии посещали арестованных в софийском СИЗО. Консульский отдел российского посольства содействовал в улучшении условий их содержания под стражей. Представители поддерживают тесный контакт с ними и их адвокатами, а также присутствуют на слушаниях.
Российское посольство не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией россиянина Легкодымова
17 июня, 23:33
 
