В Болгарии по требованию США арестовали двоих россиян
В Болгарии по требованию Вашингтона арестовали двоих россиян, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:53:00+03:00
2025-12-19T17:53:00+03:00
2025-12-19T18:38:00+03:00
в мире
сша
болгария
россия
софия (город)
происшествия
