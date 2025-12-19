https://ria.ru/20251219/rossiya-2063438213.html
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах - РИА Новости, 19.12.2025
Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах
Дочь командира штурмовой роты и Героя РФ Нарана Очир-Горяева Виктория рассказала РИА Новости, что ее отец ушел на СВО добровольцем в первых рядах. РИА Новости, 19.12.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Дочь командира штурмовой роты и Героя РФ Нарана Очир-Горяева Виктория рассказала РИА Новости, что ее отец ушел на СВО добровольцем в первых рядах.
Президент РФ Владимир Путин
пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант рассказал, как шла работа по взятию Северска
.
"Как началась мобилизация, еще в 2022 году отец отправился на СВО добровольно", - рассказала Виктория, добавив, что вся семья им очень гордится.
"Его главные качества - скромность и любовь к семье, детям. Все, что он делает, он делает для нас. Мы им очень гордимся", - отметила она.
Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, прошла в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлился вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занялась расшифровкой обращений на прямую линию.