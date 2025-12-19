Дочь Героя России рассказала, что отец ушел на СВО в первых рядах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Дочь командира штурмовой роты и Героя РФ Нарана Очир-Горяева Виктория рассказала РИА Новости, что ее отец ушел на СВО добровольцем в первых рядах.

"Как началась мобилизация, еще в 2022 году отец отправился на СВО добровольно", - рассказала Виктория, добавив, что вся семья им очень гордится.

"Его главные качества - скромность и любовь к семье, детям. Все, что он делает, он делает для нас. Мы им очень гордимся", - отметила она.

Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.