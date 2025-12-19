Бывший замглавы правительства Сербии рассказал, как решить проблему с NIS

БЕЛГРАД, 19 дек - РИА Новости. Вопрос российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США может быть решен только по договоренности с Россией, заявил в разговоре с РИА Новости основатель партии "Движение социалистов", бывший замглавы правительства Сербии Александр Вулин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал в пятницу, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией " Газпром нефти " – NIS в Сербии . По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, "иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику".

"Проблему санкций против NIS вызвала не Россия, а США , поэтому никто в Сербии не имеет ни единой причины искать виноватого в России или критиковать позицию РФ. Сербия - ответственная страна, которая не поддалась антироссийской истерии, не ввела санкций против России и точно не будет участвовать в отъеме российской собственности. Проблема NIS может быть решена только по договоренности с РФ", - сказал Вулин

Бывший вице-премьер Сербии отметил, что нынешний момент в истории сербов дает возможность доказать свое право на "большее место на исторической, нежели на географической карте". Он напомнил, что Западу удалось убрать его из состава сербского правительства, "но я говорю от имени сербов, что нас Запад никогда не заставит грабить россиян".

"Россия никогда не упускала возможности встать на сторону Сербии, сейчас наша очередь быть с Россией. Владимир Владимирович Путин - проверенный друг Сербии и всегда выказывал понимание Сербии и оказывал конкретную и сильную поддержку Сербии и сербскому народу, никогда не прося ничего взамен. В отличие от ЕС , РФ и ее президент никогда не увязывали наше экономическое сотрудничество, дипломатическую и военную помощь с каким-либо шагом Сербии или отречением от ее политики и суверенитета", - подчеркнул Вулин.

Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ и Сербией, где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".

Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в декабре сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.