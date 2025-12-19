Западные СМИ отметили важность заявлений Путина на "Итогах года"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные СМИ, активно следившие за прямым эфиром "Итогов года" с российским лидером Владимиром Путиным, указывают на многообразие тем, затронутых президентом, и значении его заявлений для России и мира.
Как пишут американский телеканал NBC и французская газета Parisien, в ходе конференции обсуждались разные по масштабу и значимости вопросы: от конфликта на Украине до существования инопланетян, телефонного мошенничества и состояния дорог. Газета Politico отметила, что за мероприятием было интересно наблюдать.
"Кремль тщательно отбирает вопросы, которые позволяют Путину прокомментировать самые серьезные проблемы, с которыми Россия сегодня сталкивается", - пишет американская газета New York Times.
Помимо украинского кризиса российский лидер также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, обратившись к статистике, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.
Газета Politico сделала вывод о том, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными. Она также обратила внимание на слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. И Politico, и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что РФ готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
Американский телеканал также отметил, что постоянным атрибутом "Итогов года" становится появление "неудобных", по мнению CNN, вопросов от зрителей на экранах в месте проведения мероприятия.
Конференция, вероятно, вызвала большой интерес в европейских столицах на фоне переговоров об урегулировании на Украине, считает немецкий таблоид Bild.