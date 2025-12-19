Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Малави в Каире - РИА Новости, 19.12.2025
19:11 19.12.2025
Лавров проводит встречу с главой МИД Малави в Каире
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" в Каире проводит рабочую встречу с главой МИД...
в мире
малави
россия
каир (город)
сергей лавров
владимир путин
оон
малави
россия
каир (город)
в мире, малави, россия, каир (город), сергей лавров, владимир путин, оон
В мире, Малави, Россия, Каир (город), Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" в Каире проводит рабочую встречу с главой МИД Малави Джорджем Тапатулой Чапондой.
"Это хорошая возможность затронуть вопросы наших двусторонних отношений, региональную координацию и взаимодействие в ООН, а также международную повестку в целом", - сказал Лавров в ходе встречи.
В свою очередь, глава МИД Малави передал наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину от президента Малави Питера Мутарики.
По итогам встречи у министров запланировано подписание меморандума о межмидовских консультациях.
