Лавров проводит встречу с главой МИД Малави в Каире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "на полях" министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" в Каире проводит рабочую встречу с главой МИД... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:11:00+03:00
Новости
ru-RU
Лавров проводит встречу с главой МИД Малави Чапондой