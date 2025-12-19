Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063412394.html
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки - РИА Новости, 19.12.2025
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил актуальные вопросы российско-африканской повестки с председателем комиссии Экономического сообщества... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:09:00+03:00
2025-12-19T19:09:00+03:00
в мире
россия
каир (город)
западная африка
сергей лавров
эковас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727927337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c919d49d902b330f4cb9f86c78ea3b41.jpg
https://ria.ru/20251219/ekspert-2063105516.html
россия
каир (город)
западная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727927337_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9462713b2a9a1969c64e89b73566e68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, каир (город), западная африка, сергей лавров, эковас
В мире, Россия, Каир (город), Западная Африка, Сергей Лавров, ЭКОВАС
Лавров обсудил с главой ЭКОВАС вопросы российско-африканской повестки

Лавров обсудил с Туреем вопросы российско-африканской повестки

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил актуальные вопросы российско-африканской повестки с председателем комиссии Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Туреем, сообщает МИД РФ.
Каире "на полях" Второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка прошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с председателем комиссии Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) Омаром Туреем. Состоялся обмен мнениями по всему комплексу отношений России с Сообществом. Проведена "сверка часов" по актуальной региональной проблематике с акцентом на ситуации в сфере безопасности в Западной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что российская сторона подчеркнула важность продолжения практичного и взаимовыгодного диалога между ЭКОВАС и Альянса государств Сахеля для совместной борьбы с общими угрозами, включая терроризм.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Партнерство Африки и России препятствует гегемонии Запада, считает эксперт
Вчера, 08:34
 
В миреРоссияКаир (город)Западная АфрикаСергей ЛавровЭКОВАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала