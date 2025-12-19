Посольство в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья арестованных россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.