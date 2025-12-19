https://ria.ru/20251219/rossiya-2063405068.html
Посольство в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского
Посольство в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского - РИА Новости, 19.12.2025
Посольство в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского
Посольство России в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья арестованных россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:41:00+03:00
2025-12-19T18:41:00+03:00
2025-12-19T18:41:00+03:00
в мире
россия
болгария
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851958217_0:139:2608:1606_1920x0_80_0_0_5ce574a921688d889716b5a6d76b0896.jpg
https://ria.ru/20250617/ssha-2023438948.html
россия
болгария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851958217_142:0:2467:1744_1920x0_80_0_0_d2606030a4a527a54874a4789adebe96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, болгария, сша
В мире, Россия, Болгария, США
Посольство в Болгарии не получало жалоб на состояние здоровья Ольшанского
Посольство РФ в Болгарии не получало жалоб на здоровье арестованных россиян