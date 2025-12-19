Рейтинг@Mail.ru
Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063404429.html
Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье
Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье - РИА Новости, 19.12.2025
Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя вопрос, который прозвучал на прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил, что проработает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:37:00+03:00
2025-12-19T18:37:00+03:00
жилье
россия
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6e0ceca206b245cef07f03c08917efe0.jpg
https://ria.ru/20250616/gladkov-2023071105.html
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858592_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_a5337acd84df6b253340863a5725b10a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Жилье, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье

Гладков проработает обоснования для компенсации за утраченное второе жилье

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя вопрос, который прозвучал на прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил, что проработает с федеральными властями обоснования для компенсации за утраченное второе жилье.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко отметила, что благодаря решению главы государства из федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрелов ВСУ. Она подчеркнула, что ранее также выплачивалась компенсация и за второе утраченное жилье, сейчас же эту выплату отменили. Таким образом, журналистка попросила президента решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье.
"Очень наболевший вопрос — мера господдержки за утраченное второе жильё... Будем дополнительно прорабатывать с органами федеральной государственной власти обоснование каждого случая второго жилья. И наша задача при поддержке президента Владимира Владимировича Путина и Правительства России — совместно найти решение для пострадавших жителей ", - сказал Гладков, слова которого приводит оперштаб в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул важность поддержки президента, отметив его внимательность и сопереживание к жителям, и выразил уверенность в нахождении решения.
Жилой дом в Белгороде, пострадавший в результате атаки беспилотника - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
В Белгороде могут приостановить восстановление домов уехавших жителей
16 июня, 11:07
 
ЖильеРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала