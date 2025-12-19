Гладков проработает вопрос компенсации утраченного второго жилье

БЕЛГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, комментируя вопрос, который прозвучал на прямой линии президента РФ Владимира Путина, заявил, что проработает с федеральными властями обоснования для компенсации за утраченное второе жилье.
В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, журналистка ГТРК "Белгород" Анна Рудченко отметила, что благодаря решению главы государства из федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрелов ВСУ. Она подчеркнула, что ранее также выплачивалась компенсация и за второе утраченное жилье, сейчас же эту выплату отменили. Таким образом, журналистка попросила президента решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье.
"Очень наболевший вопрос — мера господдержки за утраченное второе жильё... Будем дополнительно прорабатывать с органами федеральной государственной власти обоснование каждого случая второго жилья. И наша задача при поддержке президента Владимира Владимировича Путина и Правительства России — совместно найти решение для пострадавших жителей ", - сказал Гладков, слова которого приводит оперштаб в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул важность поддержки президента, отметив его внимательность и сопереживание к жителям, и выразил уверенность в нахождении решения.