Рейтинг@Mail.ru
В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063401052.html
В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского
В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского - РИА Новости, 19.12.2025
В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского
Консульские сотрудники РФ в Болгарии содействовали в улучшении условий содержания под стражей россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:32:00+03:00
2025-12-19T18:32:00+03:00
в мире
россия
болгария
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851958217_0:139:2608:1606_1920x0_80_0_0_5ce574a921688d889716b5a6d76b0896.jpg
https://ria.ru/20250617/ssha-2023438948.html
россия
болгария
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851958217_142:0:2467:1744_1920x0_80_0_0_d2606030a4a527a54874a4789adebe96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, болгария, сша
В мире, Россия, Болгария, США
В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского

В консульстве РФ рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского и Ивина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаги Болгаии и Евросоюза
Флаги Болгаии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаги Болгаии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Консульские сотрудники РФ в Болгарии содействовали в улучшении условий содержания под стражей россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"В рамках своей компетенции содействовали в улучшении условий содержания под стражей", - сказали в посольстве.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Посольство России следит за ситуацией с экстрадицией россиянина Легкодымова
17 июня, 23:33
 
В миреРоссияБолгарияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала