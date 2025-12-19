В консульстве России рассказали об улучшении условий содержания Ольшанского

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Консульские сотрудники РФ в Болгарии содействовали в улучшении условий содержания под стражей россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых хотят экстрадировать в США, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.