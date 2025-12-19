https://ria.ru/20251219/rossiya-2063364909.html
Посла России в Дании вызвали в МИД по теме кибератак
Посла России в Дании вызвали в МИД по теме кибератак
ПОСОЛ РФ В ДАНИИ СООБЩИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО БЫЛ ВЫЗВАН В МИД СТРАНЫ ПО ТЕМЕ "КИБЕРАТАК", НО НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ "ПРИЧАСТНОСТИ" РФ ЕМУ НЕ ПРЕДСТАВИЛИ РИА Новости, 19.12.2025
Посла России в Дании вызвали в МИД по теме якобы кибератак РФ