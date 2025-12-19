Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
17:09 19.12.2025 (обновлено: 17:10 19.12.2025)
Посольство России запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину
Посольство России в Израиле запросило местные власти предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Виталию Звягинцеву, которого подозревают в... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
израиль
иран
шабак
россия
израиль
иран
2025
Новости
Посольство России запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Израиле запросило местные власти предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Виталию Звягинцеву, которого подозревают в шпионаже в пользу Ирана, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Посольство запросило израильскую сторону в установленном порядке предоставить консульский доступ к Виталию Звягинцеву. Ведем работу по выяснению всех обстоятельств данного инцидента. Держим вопрос на контроле", - сообщило посольство.
В диппредставительстве подчеркнули, что не получали обращений от задержанного гражданина РФ или от его родственников.
Ранее в пятницу Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и министерство обороны заявили, что в Израиле в начале декабря был арестован гражданин РФ по подозрению в шпионаже в пользу Ирана. Арестованным является тридцатилетний Звягинцев, который, как утверждается, работал в Израиле.
По данным спецслужб, с октября 2025 года Виталий начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя "Роман" и утверждал, что проживает в России. Отмечается, что по указанию куратора россиянин выполнял различные задания по съемке инфраструктуры и судов в израильских портах и прочее. В обмен на эти задания Звягинцев получал оплату в цифровых валютах, заявили в ШАБАК.
В пятницу прокуратура центрального округа Израиля предъявила Звягинцеву обвинения.
