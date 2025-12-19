https://ria.ru/20251219/rossiya-2063359075.html
Посольство России запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину
2025-12-19T17:09:00+03:00
2025-12-19T17:09:00+03:00
2025-12-19T17:10:00+03:00
в мире, россия, израиль, иран, шабак
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Израиле запросило местные власти предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Виталию Звягинцеву, которого подозревают в шпионаже в пользу Ирана, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
"Посольство запросило израильскую сторону в установленном порядке предоставить консульский доступ к Виталию Звягинцеву. Ведем работу по выяснению всех обстоятельств данного инцидента. Держим вопрос на контроле", - сообщило посольство.
В диппредставительстве подчеркнули, что не получали обращений от задержанного гражданина РФ
или от его родственников.
Ранее в пятницу Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) и министерство обороны заявили, что в Израиле
в начале декабря был арестован гражданин РФ по подозрению в шпионаже в пользу Ирана
. Арестованным является тридцатилетний Звягинцев, который, как утверждается, работал в Израиле.
По данным спецслужб, с октября 2025 года Виталий начал контактировать с оператором иранской разведки, который называл себя "Роман" и утверждал, что проживает в России. Отмечается, что по указанию куратора россиянин выполнял различные задания по съемке инфраструктуры и судов в израильских портах и прочее. В обмен на эти задания Звягинцев получал оплату в цифровых валютах, заявили в ШАБАК
.
В пятницу прокуратура центрального округа Израиля предъявила Звягинцеву обвинения.