Посольство России запросило доступ к задержанному в Израиле россиянину

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 дек - РИА Новости. Посольство России в Израиле запросило местные власти предоставить консульский доступ к задержанному россиянину Виталию Звягинцеву, которого подозревают в шпионаже в пользу Ирана, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.