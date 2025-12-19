https://ria.ru/20251219/rossiya-2063357255.html
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России - РИА Новости, 19.12.2025
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
Европейские лидеры потерпели поражение в вопросе конфискации замороженных российских активов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T17:04:00+03:00
2025-12-19T17:04:00+03:00
2025-12-19T17:04:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
чей боуз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060811965_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0adf26cc4269df29e5f8453e4ca9fd42.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063336361.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060811965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9104f18aeedffc014741e301c1e7472c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, чей боуз, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Европа, Чей Боуз, Евросоюз
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
Боуз: ЕС провалили вопрос конфискации активов РФ