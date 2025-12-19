Рейтинг@Mail.ru
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
19.12.2025
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России
Европейские лидеры потерпели поражение в вопросе конфискации замороженных российских активов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 19.12.2025
"Сборище полудурков". Журналист рассказал о конфузе ЕС из-за России

Боуз: ЕС провалили вопрос конфискации активов РФ

Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европейские лидеры потерпели поражение в вопросе конфискации замороженных российских активов, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"И снова самое слабое и непопулярное сборище полудурков, когда-либо приходивших к власти в Европе, потерпело неудачу. Фактического захвата российских активов в пользу Украины не было, не будет и не может быть", — написал он.
Трансляция специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным
Вчера, 16:27
Журналист добавил, что конфискация активов является всего лишь "фантазией", как и "победа" Киева.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских средств и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в его обеспечении.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
 
