Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 19.12.2025 (обновлено: 16:46 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063344182.html
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран - РИА Новости, 19.12.2025
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран
Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью телеканалу VTM, что договорился с послом Бельгии в России постараться сохранить то, что осталось от... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:43:00+03:00
2025-12-19T16:46:00+03:00
в мире
россия
бельгия
брюссель
денис гончар
тео франкен
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785252858_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_7c4e62909c4e16064c0d20932c98f2f1.jpg
https://ria.ru/20250922/posol-2043446357.html
россия
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785252858_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_5f8d97fdc59a340fa7261bb09aecc663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бельгия, брюссель, денис гончар, тео франкен, нато, евросоюз, f-16
В мире, Россия, Бельгия, Брюссель, Денис Гончар, Тео Франкен, НАТО, Евросоюз, F-16
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран

Посол Гончар: Россия хочет сохранить то, что осталось от отношений с Бельгией

© Фото : МИД РФДенис Гончар
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью телеканалу VTM, что договорился с послом Бельгии в России постараться сохранить то, что осталось от двухсторонних отношений.
"Откровенно говоря, отношения находятся не в лучшем состоянии. Перед приездом сюда мы встретились с вашим послом в России Михаилом Шепсовым, кстати, он российского происхождения, да, и мы договорились, что постараемся сохранить то, что осталось, даже несмотря на политические разногласия. Ту же мысль я пытался передать и на аудиенции у короля, и на встречах в МИД", - сказал он.
Гончар добавил, что Россия хотела бы видеть от Бельгии больше прагматизма, но, к сожалению, в последние месяцы наблюдает весьма жёсткие шаги и резкие заявления.
"Например, угрозы министра (обороны – ред.) Тео Франкена "стереть Москву с карты". Мы не ищем конфронтации, но считаем это опасным. Это может разрушить наши отношения, и мы не думаем, что это соответствует интересам наших народов", - добавил посол.
В сентябре посольство РФ заявило, что руководство Бельгии все больше встраивается в ряды наиболее русофобской части стран - членов ЕС и НАТО и лжет своему народу о якобы желании России напасть на Брюссель.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
Флаги Бельгии и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Посол России рассказал, какой ценой обходится Бельгии помощь Украине
22 сентября, 09:07
 
В миреРоссияБельгияБрюссельДенис ГончарТео ФранкенНАТОЕвросоюзF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала