Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью телеканалу VTM, что договорился с послом Бельгии в России постараться сохранить то, что осталось от двухсторонних отношений.
"Откровенно говоря, отношения находятся не в лучшем состоянии. Перед приездом сюда мы встретились с вашим послом в России Михаилом Шепсовым, кстати, он российского происхождения, да, и мы договорились, что постараемся сохранить то, что осталось, даже несмотря на политические разногласия. Ту же мысль я пытался передать и на аудиенции у короля, и на встречах в МИД", - сказал он.
"Например, угрозы министра (обороны – ред.) Тео Франкена "стереть Москву с карты". Мы не ищем конфронтации, но считаем это опасным. Это может разрушить наши отношения, и мы не думаем, что это соответствует интересам наших народов", - добавил посол.
В конце августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время визита в Одессу со своими коллегами из Нидерландов и Люксембурга объявил о поставке в ближайшие месяцы Украине истребителей F-16 и поддержке Брюсселем вступления Киева в НАТО. Позже посольство РФ в Бельгии заявило, что руководство Бельгии своими действиями окончательно загоняет в тупик российско-бельгийские отношения.
