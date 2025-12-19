https://ria.ru/20251219/rossiya-2063311024.html
Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом, заявил Путин
Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом вместе с Китаем и США. РИА Новости, 19.12.2025
