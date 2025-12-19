Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией

КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым о необходимости ускорить реализацию проектов строительства АЭС "Аль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Египте.

По ело словам, также в ходе переговоров обсуждался вопрос ускорения реализации проекта промышленной зоны.

"Подтвердили важность ускорения реализации проекта российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказал министр.