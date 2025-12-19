Рейтинг@Mail.ru
15:12 19.12.2025
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией

Абдель Аты: Египет и РФ считают важным реализацию совместных проектов

Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдель Аты
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдель Аты
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдель Аты
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым о необходимости ускорить реализацию проектов строительства АЭС "Аль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Египте.
"Египет и РФ считают важным ускорить реализацию совместных проектов, в особенности АЭС "Эль-Дабаа", - сказал министр на совместной пресс-конференции с Лавровым в Каире.
По ело словам, также в ходе переговоров обсуждался вопрос ускорения реализации проекта промышленной зоны.
"Подтвердили важность ускорения реализации проекта российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказал министр.
Он отметил, что провел плодотворный и конструктивный диалог с Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время встречи в Каире. 19 декабря 2025
Лавров пригласил главу МИД Египта посетить Россию
Вчера, 15:39
 
Россия, В мире, Египет, Сергей Лавров, АЭС "Эль-Дабаа", Каир (город)
 
 
