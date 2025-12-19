https://ria.ru/20251219/rossiya-2063292710.html
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией
Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым о необходимости ускорить реализацию проектов строительства АЭС... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:12:00+03:00
2025-12-19T15:12:00+03:00
2025-12-19T15:43:00+03:00
россия
в мире
египет
сергей лавров
аэс "эль-дабаа"
каир (город)
https://ria.ru/20251219/lavrov-2063310398.html
россия
египет
каир (город)
Глава египетского МИД рассказал о реализации совместных проектов с Россией
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты заявил, что договорился с российским коллегой Сергеем Лавровым о необходимости ускорить реализацию проектов строительства АЭС "Аль-Дабаа" и российской промышленной зоны в Египте.
"Египет и РФ
считают важным ускорить реализацию совместных проектов, в особенности АЭС "Эль-Дабаа
", - сказал министр на совместной пресс-конференции с Лавровым
в Каире
.
По ело словам, также в ходе переговоров обсуждался вопрос ускорения реализации проекта промышленной зоны.
"Подтвердили важность ускорения реализации проекта российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказал министр.
Он отметил, что провел плодотворный и конструктивный диалог с Лавровым.