Общественники предложили объявить 2028 год в России Годом чемпиона - РИА Новости, 19.12.2025
04:07 19.12.2025
Общественники предложили объявить 2028 год в России Годом чемпиона
общество, россия, лос-анджелес, владимир путин
Общество, Россия, Лос-Анджелес, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская предложила объявить 2028 год в России Годом чемпиона.
"Нашим спортсменам в любом случае нужна будет поддержка. Поэтому мы предлагаем сделать 2028 год Годом чемпиона, чтобы каждый спортсмен ощущал поддержку всей страны, президента и каждого гражданина", - сказала Лещинская РИА Новости.
По ее словам, инициатива приурочена к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Лещинская выразила уверенность, что власти приложат максимум усилий для возвращения российских спортсменов на международную арену под своим флагом и гимном.
По мнению общественников, эта мера также позволит привлечь внимание подрастающего поколения к спорту и олимпийскому движению.
В рамках года чемпиона предлагается реализовать ряд инициатив, направленных на выполнение поручения президента России Владимира Путина по вовлечению в систематические занятия спортом до 70% россиян.
Сдача норм ГТО - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Общественники предложили ввести выходной день для сдачи норм ГТО
5 ноября, 05:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
