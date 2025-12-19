https://ria.ru/20251219/rossiya-2063084340.html
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий - РИА Новости, 19.12.2025
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:49:00+03:00
2025-12-19T02:49:00+03:00
2025-12-19T02:54:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030961865_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8aa3035fbb6c7a05164f3cb4037070ef.jpg
https://ria.ru/20251210/moskalkova-2061018918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030961865_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_d75742d607ad97ef17701f96c394a179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
РИА Новости: в России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", - сказал Говырин
.
По его словам, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.
"Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе", - отметил депутат.