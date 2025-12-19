В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", - сказал Говырин

По его словам, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.