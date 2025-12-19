Рейтинг@Mail.ru
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий - РИА Новости, 19.12.2025
02:49 19.12.2025 (обновлено: 02:54 19.12.2025)
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий - РИА Новости, 19.12.2025
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий
Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты РИА Новости, 19.12.2025
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

РИА Новости: в России с 2026 года изменятся названия ряда профессий

© Getty Images / catalisТрудовая книжка и деньги
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / catalis
Трудовая книжка и деньги. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Общероссийский классификатор профессий и должностей изменится в России с 2026 года, от названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В 2026 году изменения в трудовом законодательстве почувствует любой работник, даже если он далек от кадровых тонкостей. Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска", - сказал Говырин.
По его словам, если работодатель оформляет позицию с произвольным названием, при обращении за пенсией или подтверждением льгот могут возникать споры.
"Поэтому в следующем году имеет смысл хотя бы раз заглянуть в трудовой договор и приказ о приеме, сравнить формулировку с той, которая фактически описывает работу, и при расхождениях задавать вопросы в кадровой службе", - отметил депутат.
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
