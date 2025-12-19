Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 19.12.2025 (обновлено: 02:28 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063082686.html
Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года
Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года - РИА Новости, 19.12.2025
Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года
Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, не будет сокращенным, об этом свидетельствует производственный календарь на 2025 год, с которым ознакомилось РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:21:00+03:00
2025-12-19T02:28:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6388e79e445063ba863a64d6f6f29a2b.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060886900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32f1de94dd9d6b7169dc1fe75cca48c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Россиянам рассказали о последнем рабочем дне 2025 года

РИА Новости: 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкНовогодние украшения в супермаркете "Меганом" в Симферополе
Новогодние украшения в супермаркете Меганом в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения в супермаркете "Меганом" в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Последний рабочий день 2025 года, 30 декабря, не будет сокращенным, об этом свидетельствует производственный календарь на 2025 год, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно ему, в 2025 году было несколько сокращенных рабочих дней, предшествующих праздничным: 7 марта, 30 апреля, 11 июня, 1 ноября.
Календарь праздничных дней в 2025 годуКалендарь праздничных дней в 2025 году
Инфографика
Согласно части 1 статьи 95 ТК России, продолжительность рабочего дня, предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Это распространяется на всех работников независимо от продолжительности их рабочего времени, за исключением сотрудников непрерывно действующих организаций и тех, кто занят на отдельных видах работ, где невозможно сокращение смены (например, это касается медиков и транспортных рабочих). Для этих категорий предусмотрена компенсация в виде отгула или денежного вознаграждения за переработку.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала