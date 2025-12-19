Рейтинг@Mail.ru
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 19.12.2025 (обновлено: 01:14 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063076962.html
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД
Россия найдет возможности для компенсации убытков от махинаций с ее золотовалютными резервами в Евросоюзе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:07:00+03:00
2025-12-19T01:14:00+03:00
экономика
россия
москва
александр грушко
евросоюз
оон
euroclear
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063062548.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063052886.html
https://ria.ru/20251219/merts-2063075648.html
https://ria.ru/20251218/aktivy-2063056196.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, александр грушко, евросоюз, оон, euroclear, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Москва, Александр Грушко, Евросоюз, ООН, Euroclear, Санкции в отношении России
Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД

Грушко: РФ найдет возможности для компенсации убытков от махинаций ЕС с активами

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия найдет возможности для компенсации убытков от махинаций с ее золотовалютными резервами в Евросоюзе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами", — сказал Грушко.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Евросовет не смог решить судьбу российских активов в первый день саммита
Вчера, 22:19
Он напомнил, что Банк России уже заявил, что любые формы несогласованного использования его активов являются незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими принципы суверенного иммунитета активов.
Грушко заметил, что Банк России "оставляет за собой право перейти к практической реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов, включая оспаривание в судебных органах иностранных государств и международных организаций, арбитражах и иных международных судебных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств-членов ООН".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия призовет к ответу тех, кто попробует забрать активы, заявил Песков
Вчера, 20:39
"Конкретные шаги уже реализуются. Российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", — добавил дипломат.
Решение о бессрочной блокировке российских активов замглавы МИД назвал результатом процедурных махинаций в Евросоюзе.
Грушко отметил, что лидеры Евросоюза пытаются "не мытьем, так катаньем" продавить решение о конфискации российских активов, в Москве давно не ждут от ряда европейских политиков ничего хорошего.
"На деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК", — сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ: Мерц хочет отдать Киеву замороженные в ФРГ активы ЦБ России
00:50

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце прошлой недели ЦБ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться его деньгами и ценными бумагами.
ЕЦБ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕЦБ проверяет на законность решения ЕС по активам России
Вчера, 21:15
 
ЭкономикаРоссияМоскваАлександр ГрушкоЕвросоюзООНEuroclearСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала