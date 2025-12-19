Россия компенсирует убытки от махинаций ЕС с активами, заявили в МИД

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия найдет возможности для компенсации убытков от махинаций с ее золотовалютными резервами в Евросоюзе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

« "Наши ответные действия не заставят себя ждать. Российская Федерация найдет возможности для действенной защиты своих интересов и компенсации убытков от противоправных махинаций с нашими активами", — сказал Грушко

Он напомнил, что Банк России уже заявил, что любые формы несогласованного использования его активов являются незаконными, противоречащими международному праву и нарушающими принципы суверенного иммунитета активов.

Грушко заметил, что Банк России "оставляет за собой право перейти к практической реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов, включая оспаривание в судебных органах иностранных государств и международных организаций, арбитражах и иных международных судебных инстанциях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств-членов ООН ".

"Конкретные шаги уже реализуются. Российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков", — добавил дипломат.

Решение о бессрочной блокировке российских активов замглавы МИД назвал результатом процедурных махинаций в Евросоюзе.

Грушко отметил, что лидеры Евросоюза пытаются "не мытьем, так катаньем" продавить решение о конфискации российских активов, в Москве давно не ждут от ряда европейских политиков ничего хорошего.

"На деле для ЕС речь идет не только и не столько о финансировании обанкротившегося киевского режима, сколько о решении собственных экономических проблем, в том числе путем накачивания средств в европейский ВПК", — сказал он.

Ситуация с активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

При этом Евросоюз, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. Сейчас Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов, но власти королевства отказываются идти на этот шаг.

Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".