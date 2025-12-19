Рейтинг@Mail.ru
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossija-2063448570.html
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300 - РИА Новости, 19.12.2025
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300
Производитель уже строит три серийных региональных самолета Ил-114-300, рассказали РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:39:00+03:00
2025-12-19T23:39:00+03:00
экономика
россия
франция
канада
владимир путин
ростех
ил-114-300
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589503518_0:181:2560:1621_1920x0_80_0_0_a5b901ff3f5d2678d0720279eb1fb735.jpg
https://ria.ru/20251211/rossiya-2061167243.html
россия
франция
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589503518_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_8edead73965fb2c24314e784c5112323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, франция, канада, владимир путин, ростех, ил-114-300, ан-24
Экономика, Россия, Франция, Канада, Владимир Путин, Ростех, Ил-114-300, Ан-24
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300

«Ростех»: три серийных региональных самолета Ил-114-300 находятся в производстве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИл-114-300
Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Ил-114-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Производитель уже строит три серийных региональных самолета Ил-114-300, рассказали РИА Новости в "Ростехе".
"В настоящее время самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии летных сертификационных испытаний... В производстве сейчас находятся три серийные машины", - сообщили в госкорпорации.
Президент России Владимир Путин ранее в пятницу заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).
Самолет создается для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах. Он будет способен работать автономно с небольших аэродромов, имеющих короткие и грунтовые взлетно-посадочные полосы. Кроме того, предполагается использовать его в арктических районах в условиях низких температур.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Амбиции России завели ее на самый верх
11 декабря, 08:00
 
ЭкономикаРоссияФранцияКанадаВладимир ПутинРостехИл-114-300Ан-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала