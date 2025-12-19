https://ria.ru/20251219/rossija-2063448570.html
В России строят три серийных региональных самолета Ил-114-300
Производитель уже строит три серийных региональных самолета Ил-114-300, рассказали РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 19.12.2025
экономика
россия
франция
канада
владимир путин
ростех
ил-114-300
ан-24
экономика, россия, франция, канада, владимир путин, ростех, ил-114-300, ан-24
