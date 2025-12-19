Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Много положительного произошло в России в последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

"У нас многое за это время произошло. Я считаю, что много положительного", - заявил Путин , говоря о прошедшем годе.

В качестве примера он привел развитие Вооруженных сил России . "Они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, это не только в жизни Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент отметил, что Россия сохраняет устойчивость экономики. "Для этого было принято очень много важных решений, все это состоялось, и это все положительные вещи", - сказал он.

"Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать, об этом нужно всегда помнить, делать выводы, и исправлять ошибки", - добавил Путин.