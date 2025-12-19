https://ria.ru/20251219/rossija-2063415174.html
В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин
В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин
Много положительного произошло в России в последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:29:00+03:00
2025-12-19T19:29:00+03:00
2025-12-19T19:29:00+03:00
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_0:0:2943:1656_1920x0_80_0_0_6420292367e83df10926e845a393ca30.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063274767.html
https://ria.ru/20251219/poslenie-2063268200.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063339771_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_f137d95eda6a76d1459684ce62a1d305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В России произошло много положительного в последнее время, заявил Путин
Путин: в России в последнее время произошло много положительного
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Много положительного произошло в России в последнее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
"У нас многое за это время произошло. Я считаю, что много положительного", - заявил Путин
, говоря о прошедшем годе.
В качестве примера он привел развитие Вооруженных сил России
. "Они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, это не только в жизни Вооруженных сил", - подчеркнул Путин.
Кроме того, президент отметил, что Россия сохраняет устойчивость экономики. "Для этого было принято очень много важных решений, все это состоялось, и это все положительные вещи", - сказал он.
"Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать, об этом нужно всегда помнить, делать выводы, и исправлять ошибки", - добавил Путин.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.