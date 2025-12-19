Суд оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 клыков моржа

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области на 100 тысяч рублей оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из России 11 клыков моржа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.

"Домодедовским судом назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Изъятые в ходе таможенного контроля культурные ценности конфискованы в доход РФ", - сказали в пресс-службе.