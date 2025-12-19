Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 клыков моржа
18:20 19.12.2025
Суд оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 клыков моржа
происшествия, россия, московская область (подмосковье), египет, московский областной суд, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Египет, Московский областной суд, Домодедово (аэропорт)
Суд оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 клыков моржа

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Домодедовский суд Московской области на 100 тысяч рублей оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из России 11 клыков моржа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Согласно версии обвинения, подсудимый прибыл в аэропорт "Домодедово" для вылета в Египет. Он сдал в багаж сумки, в которых было 11 клыков моржа, не заявив таможне. Инспектор нашел их при досмотре. Согласно заключению эксперта, клыки являются культурной ценностью и представляют собой коллекцию по анатомии позвоночных, стоимость которых превышает 350 тысяч рублей.
Как пояснили в суде, подсудимый купил их через интернет для украшения своей спальни. Следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).
"Домодедовским судом назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Изъятые в ходе таможенного контроля культурные ценности конфискованы в доход РФ", - сказали в пресс-службе.
