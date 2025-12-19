https://ria.ru/20251219/rossija-2063388136.html
Суд оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из страны 11 клыков моржа
Домодедовский суд Московской области на 100 тысяч рублей оштрафовал мужчину, пытавшегося вывезти из России 11 клыков моржа, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 19.12.2025
Пытавшегося вывезти из России 11 клыков моржа мужчину оштрафовали на 100 тыс руб