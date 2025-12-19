https://ria.ru/20251219/rossija-2063353584.html
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
Адвокат назвал условие помилования Винатье* - РИА Новости, 19.12.2025
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
Осужденного в России француза Лорана Винатье* (признан иноагентом), против которого сейчас расследуется уголовное дело о шпионаже, могут помиловать лишь после... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:58:00+03:00
2025-12-19T16:58:00+03:00
2025-12-19T16:58:00+03:00
россия
москва
дмитрий аграновский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:351:2649:1841_1920x0_80_0_0_38fb4c2839d0a8ea97d141e23a10fe7e.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063338285.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970231597_0:61:2649:2048_1920x0_80_0_0_cf1be743a68adb3d2b00024693e6beae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, дмитрий аграновский, владимир путин
Россия, Москва, Дмитрий Аграновский, Владимир Путин
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
РИА Новости: Винатье могут помиловать после нового приговора
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Осужденного в России француза Лорана Винатье* (признан иноагентом), против которого сейчас расследуется уголовное дело о шпионаже, могут помиловать лишь после нового приговора, пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину
обратился французский журналист, который попросил о помиловании соотечественника Винатье*. Российский лидер сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Статья 85 УК РФ (Помилование) не содержит каких-либо ограничений, исходя из практики нашей страны и других, помилован может быть любой осужденный. Но при этом помиловать можно только осужденное лицо, в отношении которого приговор уже вступил в законную силу", - сказал Аграновский
.
Он добавил, что статья о шпионаже очень специфична и является одной из самых тяжких в уголовном законодательстве многих стран.
Замоскворецкий суд Москвы
в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
О возбуждении дела о шпионаже стало известно в августе после поступления в Лефортовский суд Москвы материала о продлении ареста Винатье*, которому следствие вменило статью 276 УК РФ, по нему грозит до 20 лет лишения свободы.
* признан иноагентом в РФ