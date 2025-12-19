Рейтинг@Mail.ru
Адвокат назвал условие помилования Винатье* - РИА Новости, 19.12.2025
16:58 19.12.2025
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
Адвокат назвал условие помилования Винатье*
Осужденного в России француза Лорана Винатье* (признан иноагентом), против которого сейчас расследуется уголовное дело о шпионаже, могут помиловать лишь после...
Адвокат назвал условие помилования Винатье*

Лоран Винатье*
Лоран Винатье*. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Осужденного в России француза Лорана Винатье* (признан иноагентом), против которого сейчас расследуется уголовное дело о шпионаже, могут помиловать лишь после нового приговора, пояснил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратился французский журналист, который попросил о помиловании соотечественника Винатье*. Российский лидер сказал, что впервые слышит об этом случае, но если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если закон позволяет это сделать, то будут приняты "все необходимые усилия".
"Статья 85 УК РФ (Помилование) не содержит каких-либо ограничений, исходя из практики нашей страны и других, помилован может быть любой осужденный. Но при этом помиловать можно только осужденное лицо, в отношении которого приговор уже вступил в законную силу", - сказал Аграновский.
Он добавил, что статья о шпионаже очень специфична и является одной из самых тяжких в уголовном законодательстве многих стран.
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года назначил Винатье* три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Винатье* полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
О возбуждении дела о шпионаже стало известно в августе после поступления в Лефортовский суд Москвы материала о продлении ареста Винатье*, которому следствие вменило статью 276 УК РФ, по нему грозит до 20 лет лишения свободы.
* признан иноагентом в РФ
Путин прокомментировал дело француза Винатье*
