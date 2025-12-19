Рейтинг@Mail.ru
16:42 19.12.2025 (обновлено: 17:20 19.12.2025)
Россия готова подумать о безопасности выборов на Украине, заявил Путин
Россия готова подумать о безопасности выборов на Украине, заявил Путин
2025-12-19T16:42:00+03:00
2025-12-19T17:20:00+03:00
Россия готова подумать о безопасности выборов на Украине, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия готова подумать над обеспечением безопасности при проведении президентских выборов на Украине, заявил Владимир Путин.
"Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории. <...> Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно", — сказал он в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Однако если киевские власти поддерживают эту идею только для того, чтобы остановить наступление российских войск, то это неправильный выбор, подчеркнул Путин.
"Слышим заявления руководителей (киевского. — Прим. ред.) режима, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а они якобы к этим выборам готовы, обеспечили безопасность — то есть добились бы прекращения боевых действий", — обратил внимание президент.
Он также отметил, что в случае проведения голосования украинцы, число которых на территории России составляет от пяти до десяти миллионов, должны иметь возможность участвовать в нем.
С призывом провести выборы на Украине на минувшей неделе выступил президент США Дональд Трамп. По его словам, киевские власти прикрываются войной, но у граждан страны должна быть такая возможность.
Владимир Зеленский выразил готовность, но взамен потребовал от Штатов и европейских стран "обеспечить безопасность" для организации голосования. Он также предложил ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, если на это согласится Россия. Таким образом глава киевского режима добивается временного прекращения огня.

Владимир Путин не раз заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта.

Нового украинского президента должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их "несвоевременности". Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
 
