Россия признательна Египту за позицию по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 19.12.2025
15:47 19.12.2025 (обновлено: 16:19 19.12.2025)
Россия признательна Египту за позицию по Украине, заявил Лавров
Россия признательна Египту за позицию по Украине, заявил Лавров
Россия признательна Египту за позицию по Украине, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в рамках Второй министерской конференции форума партнерства Россия – Африка в Каире. 19 декабря 2025
КАИР, 19 дек - РИА Новости. Россия признательна Египту за его позицию по Украине и понимание необходимости урегулирования конфликта с учетом его первопричин, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы признательны египетским коллегам за сбалансированную, объективную позицию в отношении ситуации на Украине и вокруг нее", - сказал он после переговоров с египетским коллегой Бадром Абдель Аты.
Лавров отметил, что российская сторона видит понимание Каиром возможности урегулирования только при устранении первопричин конфликта. Сюда относятся угрозы безопасности России и нарушение Киевом прав русских и русскоязычных граждан, добавил он.
Заголовок открываемого материала