Россия долго не признавала ДНР и ЛНР, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия со своей стороны долго не признавала ДНР и ЛНР, но после обмана и нереализации минских соглашений была вынуждена использовать Вооруженные силы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы со своей стороны долго не признавали самостоятельность, независимость тогда не признанных республик - Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и после обмана нас и нереализации договоренностей минских соглашений вынуждены были использовать Вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.