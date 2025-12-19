https://ria.ru/20251219/rossija-2063262567.html
Россию вынудили использовать войска, заявил Путин
Россию вынудили использовать войска, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россию вынудили использовать войска, заявил Путин
Россия была вынуждена использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после государственного переворота на Украине, заявил президент России... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:27:00+03:00
2025-12-19T14:27:00+03:00
2025-12-19T14:27:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_a952bdcd1a9a4ee3860b74080ffeabdc.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063169391.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063245754_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_77518c4ca1044044aae56a448ed5d64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Россию вынудили использовать войска, заявил Путин
Путин: РФ была вынуждена использовать войска для завершения начатой Киевом войны
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия была вынуждена использовать свои войска для завершения конфликта, который начался после государственного переворота на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
"После обмана нас и нереализации договоренностей Минских соглашений вынуждены были использовать Вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.