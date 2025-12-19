Рейтинг@Mail.ru
Россия была готова пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин
14:24 19.12.2025
Россия была готова пойти на компромиссы по Украине, заявил Путин
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России перед встречей в американском Анкоридже было сделано предложение пойти на компромиссы по Украине, на них Россия была готова пойти, заявил президент России Владимир Путин
"На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
