Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине.
"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.