Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
14:01 19.12.2025 (обновлено: 14:22 19.12.2025)
Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин
Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2025
Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин
РФ не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
павел зарубин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, павел зарубин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Россия не считает себя ответственной за гибель людей, заявил Путин

Путин: РФ не несет ответственность за гибель людей на войне, которую не начинала

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. РФ не считает себя ответственной за гибель людей, не Москва начала эту войну, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об Украине.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начала боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинПавел ЗарубинВГТРКИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
