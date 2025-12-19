Аферисты в регионах зарегистрировали более 600 вымышленных детей

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мужчина и восемь женщин обвиняются в регистрации более 600 несуществующих детей для получения пособий и социальных выплат в нескольких регионах России, сумма выплат превысила 237 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении восьми женщин и одного мужчины. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества", - написала она Telegram-канале.
Волк отметила, что, по версии следствия, мужчина обращался в многофункциональные центры Москвы и органы ЗАГСа Самары и Нижнего Новгорода и подавал ложные заявления, что присутствовал на родах в домашних условиях, а после оформления свидетельств о рождении детей лжематери обращались в госорганы за получением пособий и других социальных выплат.
"Всего в территориальные отделения Социального фонда России была подана недостоверная информация о рождении более 600 детей. Сумма выплат превысила 237 млн рублей", - подчеркнула Волк.
Она добавила, что также в ходе расследования установлены факты подделки обвиняемыми паспортов гражданина России, которые использовались в криминальной схеме для удостоверения личности в госорганах.
"В одном производстве соединено 89 уголовных дел, возбужденных по фактам противоправной деятельности в 24 регионах России", - добавила Волк.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска.
