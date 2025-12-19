Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, но если западные страны будут использовать организацию для того, чтобы раздувать конфронтацию, то ее судьба незавидна, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Точку в наших взаимоотношениях с ОБСЕ, к работе которой у нас сохраняется немало претензий, ставить преждевременно. В ОБСЕ сформировалась группа антироссийски настроенных стран, которые пытаются выдавить нас из организации. Поддаваться дешевым провокациям, идущим в русле их известной линии на международную изоляцию России, не намерены", - сказал Грушко.
"Главной задачей на данном этапе видим восстановление цивилизованного, взаимоуважительного диалога на площадке ОБСЕ, а также доведение до всех государств-участников объективной информации по ключевым аспектам международной повестки дня, в том числе о происходящем на украинском направлении. Если страны ЕС и НАТО будут и впредь пытаться использовать Организацию в целях раздувания конфронтации, как инструмент принуждения, а не для безопасности и сотрудничества, судьба ОБСЕ незавидна", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
