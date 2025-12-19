Рейтинг@Mail.ru
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossija-2063149767.html
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, но если западные страны будут использовать организацию для того, чтобы раздувать конфронтацию, то ее судьба... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:20:00+03:00
2025-12-19T11:20:00+03:00
в мире
россия
александр грушко
обсе
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_0:176:3135:1939_1920x0_80_0_0_4fcf80c383da648ba265b0f320d85361.jpg
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061060932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988746572_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b36fc040483ecb90a9daaa60f67894fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, александр грушко, обсе, евросоюз, нато
В мире, Россия, Александр Грушко, ОБСЕ, Евросоюз, НАТО
Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД

Замглавы МИД Грушко: точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, но если западные страны будут использовать организацию для того, чтобы раздувать конфронтацию, то ее судьба незавидна, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Точку в наших взаимоотношениях с ОБСЕ, к работе которой у нас сохраняется немало претензий, ставить преждевременно. В ОБСЕ сформировалась группа антироссийски настроенных стран, которые пытаются выдавить нас из организации. Поддаваться дешевым провокациям, идущим в русле их известной линии на международную изоляцию России, не намерены", - сказал Грушко.
"Главной задачей на данном этапе видим восстановление цивилизованного, взаимоуважительного диалога на площадке ОБСЕ, а также доведение до всех государств-участников объективной информации по ключевым аспектам международной повестки дня, в том числе о происходящем на украинском направлении. Если страны ЕС и НАТО будут и впредь пытаться использовать Организацию в целях раздувания конфронтации, как инструмент принуждения, а не для безопасности и сотрудничества, судьба ОБСЕ незавидна", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Лавров предостерег ООН от судьбы ОБСЕ
10 декабря, 11:52
 
В миреРоссияАлександр ГрушкоОБСЕЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала