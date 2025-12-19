Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, считает замглавы МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Точку в отношениях России и ОБСЕ ставить рано, но если западные страны будут использовать организацию для того, чтобы раздувать конфронтацию, то ее судьба незавидна, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.