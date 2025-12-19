Рейтинг@Mail.ru
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/rossija-2063113299.html
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД
Россия сейчас не видит признаков того, что НАТО готова пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:24:00+03:00
2025-12-19T09:24:00+03:00
в мире
россия
москва
брюссель
александр грушко
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
https://ria.ru/20251219/grushko-2063108743.html
https://ria.ru/20251219/mid-2063092881.html
россия
москва
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, брюссель, александр грушко, марк рютте, нато
В мире, Россия, Москва, Брюссель, Александр Грушко, Марк Рютте, НАТО
Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД

Грушко: РФ не видит признаков готовности НАТО пересмотреть конфронтационный курс

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия сейчас не видит признаков того, что НАТО готова пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что Североатлантический блок намерен пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении России и приступить к диалогу по вопросам региональной безопасности на основе уважения и учета взаимных интересов, а также принципа равной и неделимой безопасности. Если в НАТО будут готовы сделать такой шаг, то они знают, где нас найти", - сказал Грушко.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД рассказали, как стратегия нацбезопасности США повлияет на НАТО
Вчера, 09:05
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.
"Но именно НАТО в 2014 году заморозила все каналы общения с нами, отказавшись от согласованного принципа "всепогодности" такого диалога. Затем Брюссель предпринял шаги, которые сделали невозможным нормальное функционирование нашего представительства при НАТО, а теперь генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявляет, что Совет Россия-НАТО "мертв", - сказал замминистра.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В МИД назвали условия подписания гарантий безопасности с НАТО
Вчера, 05:43
 
В миреРоссияМоскваБрюссельАлександр ГрушкоМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала