Признаков готовности НАТО пересмотреть свой курс нет, заявил МИД

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия сейчас не видит признаков того, что НАТО готова пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении Москвы, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"На данный момент мы не видим никаких признаков того, что Североатлантический блок намерен пересмотреть свой конфронтационный курс в отношении России и приступить к диалогу по вопросам региональной безопасности на основе уважения и учета взаимных интересов, а также принципа равной и неделимой безопасности. Если в НАТО будут готовы сделать такой шаг, то они знают, где нас найти", - сказал Грушко.
Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от диалога.
"Но именно НАТО в 2014 году заморозила все каналы общения с нами, отказавшись от согласованного принципа "всепогодности" такого диалога. Затем Брюссель предпринял шаги, которые сделали невозможным нормальное функционирование нашего представительства при НАТО, а теперь генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявляет, что Совет Россия-НАТО "мертв", - сказал замминистра.