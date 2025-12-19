Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол

ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Любые меры по ограничению перемещения российских дипломатов в Европе получат ответ Москвы, это касается и Швейцарии, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.
"Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, за любыми недружественными действиями в адрес российских дипломатов последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатических представителей стран Евросоюза. Это в полной мере будет касаться и Швейцарии как части Шенгенского пространства", - указал дипломат.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.