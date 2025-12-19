Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 19.12.2025 (обновлено: 06:34 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rossija-2063096597.html
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол - РИА Новости, 19.12.2025
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол
Любые меры по ограничению перемещения российских дипломатов в Европе получат ответ Москвы, это касается и Швейцарии, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T06:27:00+03:00
2025-12-19T06:34:00+03:00
россия
швейцария
москва
сергей гармонин
мария захарова
александр грушко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601645741_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_da7839b420ac4bc64c2cc98b53fd39ed.jpg
https://ria.ru/20251219/rossija-2063096397.html
https://ria.ru/20251128/evrosojuz-2058244841.html
россия
швейцария
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601645741_190:0:911:541_1920x0_80_0_0_9ae89a8e9e3b7baa7599fd478c4787c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швейцария, москва, сергей гармонин, мария захарова, александр грушко, евросоюз
Россия, Швейцария, Москва, Сергей Гармонин, Мария Захарова, Александр Грушко, Евросоюз
Россия ответит на ограничения передвижения дипломатов, заявил посол

Посол Гармонин: Москва ответит на ограничения передвижения дипломатов по Европе

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Любые меры по ограничению перемещения российских дипломатов в Европе получат ответ Москвы, это касается и Швейцарии, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам
Вчера, 06:26
По словам российского дипломата, на данный момент швейцарская сторона не предоставила посольству РФ в Берне никаких разъяснений о данных мерах.
"Как отмечала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, за любыми недружественными действиями в адрес российских дипломатов последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатических представителей стран Евросоюза. Это в полной мере будет касаться и Швейцарии как части Шенгенского пространства", - указал дипломат.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник
28 ноября, 07:54
 
РоссияШвейцарияМоскваСергей ГармонинМария ЗахароваАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала