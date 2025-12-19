МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ответ России на новые ограничения со стороны Брюсселя на выдачу россиянам многократных шенгенских виз будет не зеркальным, Москва не считает нужным принимать карательные меры в отношении рядовых европейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.