МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам - 19.12.2025
06:26 19.12.2025
МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам
Ответ России на новые ограничения со стороны Брюсселя на выдачу россиянам многократных шенгенских виз будет не зеркальным, Москва не считает нужным принимать...
россия
брюссель
москва
александр грушко
евросоюз
еврокомиссия
россия
брюссель
москва
1920
1920
true
россия, брюссель, москва, александр грушко, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Брюссель, Москва, Александр Грушко, Евросоюз, Еврокомиссия
МИД прокомментировал новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ответ России на новые ограничения со стороны Брюсселя на выдачу россиянам многократных шенгенских виз будет не зеркальным, Москва не считает нужным принимать карательные меры в отношении рядовых европейцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Наши ответные шаги на ограничение выдачи многократных шенгенских виз российским гражданам последуют, но будут носить выверенный и не обязательно зеркальный характер", - сказал Грушко.
По его словам, Россия действует в соответствии со своими долгосрочными интересами и не реагирует "сломя голову" на каждую необдуманную антироссийскую выходку или провокацию еэсовского Брюсселя". "Понятно, что эта очередная санкционная мера Брюсселя свидетельствует скорее о провале политики давления на Россию: не знают, за что ухватиться", - считает замминистра.
"Мы не считаем целесообразным принимать какие-либо неизбирательные дискриминационные карательные меры в отношении рядовых европейцев за враждебные действия конкретных политических деятелей. По нашему мнению, неприемлемо наказывать простых людей за их гражданство, национальность, политические или религиозные убеждения, как это делают европейские лидеры. И тем более мы не станем "стрелять себе в ногу", уподобляясь ЕС, который своим решением нанес наибольший ущерб собственным сферам торговли или туризма", - добавил он.
Ранее Еврокомиссия обнародовала решение о визовых ограничениях для граждан России, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза.
К этому решению должны присоединиться также страны из зоны Шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу.
Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.
