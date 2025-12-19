Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
16:29 19.12.2025
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что профессиональная деформация неизбежна для человека, который полностью погружается в свою работу, и отметил, что не отделяет личные достижения от успехов страны.
"Думаю, что да - так же, как и каждый человек, который полностью погружается в работу", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он профессиональную деформацию.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин не стал называть свои положительные и отрицательные качества
Вчера, 16:29
Глава государства подчеркнул, что воспринимает свою деятельность как служение стране.
"Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи", - отметил президент.
Путин также рассказал о своем быте и условиях проживания в Кремле, подчеркнув, что для него важнее не обстановка, а люди. "Меня все устраивает. Уют создается прежде всего людьми. Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно", - сказал он, добавив, что интерьер кремлевской квартиры с конца 1990-х годов практически не менялся.
Итоги года с Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин рассказал, что нужно делать с плохими событиями
Вчера, 16:23
 
