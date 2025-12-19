https://ria.ru/20251219/ria-2063337069.html
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
19.12.2025
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:29:00+03:00
2025-12-19T16:30:00+03:00
политика
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент
Путин: президент испытывает профдеформацию, как и все, кто погрузился в работу
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что профессиональная деформация неизбежна для человека, который полностью погружается в свою работу, и отметил, что не отделяет личные достижения от успехов страны.
"Думаю, что да - так же, как и каждый человек, который полностью погружается в работу", - сказал Путин
в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он профессиональную деформацию.
Глава государства подчеркнул, что воспринимает свою деятельность как служение стране.
"Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи", - отметил президент.
Путин также рассказал о своем быте и условиях проживания в Кремле, подчеркнув, что для него важнее не обстановка, а люди. "Меня все устраивает. Уют создается прежде всего людьми. Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно", - сказал он, добавив, что интерьер кремлевской квартиры с конца 1990-х годов практически не менялся.