Путин рассказал о профдеформации, которую испытывает президент

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что профессиональная деформация неизбежна для человека, который полностью погружается в свою работу, и отметил, что не отделяет личные достижения от успехов страны.

"Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу и работаю с утра до ночи", - отметил президент.

Путин также рассказал о своем быте и условиях проживания в Кремле, подчеркнув, что для него важнее не обстановка, а люди. "Меня все устраивает. Уют создается прежде всего людьми. Когда у меня там появляются мои близкие, тогда и уютно", - сказал он, добавив, что интерьер кремлевской квартиры с конца 1990-х годов практически не менялся.