Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:11 19.12.2025 (обновлено: 23:23 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/rezhim-2063445552.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 19.12.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:11:00+03:00
2025-12-19T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_0:215:2876:1833_1920x0_80_0_0_c81d77c0c3fe0322947e30df78fc8779.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391812_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c6bb1ae8336253ddc8915350a8cf5c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, липецкая область, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Воздушную опасность объявили в Липецкой области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь
Военнослужащие ведут огонь - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлена в Липецке, Липецком, Грязинском, Добринском, Хлеванском, Усманском и Добровском муниципальных округах, сообщило ГУ МЧС по региону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала