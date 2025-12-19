РЭЦ предлагает развивать торговлю с Африкой при помощи культурной связи

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Африка является перспективным континентом для российского бизнеса благодаря обилию свободных рыночных ниш, необходимо развивать торговлю с континентом при помощи культурной связи, сообщила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Виктория Стрижакова.

"Африка является крайне перспективным континентом для российского бизнеса благодаря обилию свободных рыночных ниш. Для увеличения российского присутствия на континенте, Российский экспортный центр предлагает использовать комплексный подход, включая инструменты "мягкой силы" – развитие культурных, образовательных и спортивных связей для укрепления доверия и понимания рынка", - отметила Стрижакова на второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире

В качестве примеров такой работы Стрижакова привела программу "Сделано в России", направленную на укрепление национального бренда. Кроме того, важной образовательной инициативой является "Школа экспорта РЭЦ", которая в этом году запустила программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации" для подготовки экспортеров к работе в новых рыночных условиях.