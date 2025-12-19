Рейтинг@Mail.ru
20:38 19.12.2025
РЭЦ предлагает развивать торговлю с Африкой при помощи культурной связи
РЭЦ предлагает развивать торговлю с Африкой при помощи культурной связи
© Фото : пресс-служба РЭЦВторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка в Каире
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Африка является перспективным континентом для российского бизнеса благодаря обилию свободных рыночных ниш, необходимо развивать торговлю с континентом при помощи культурной связи, сообщила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Виктория Стрижакова.
"Африка является крайне перспективным континентом для российского бизнеса благодаря обилию свободных рыночных ниш. Для увеличения российского присутствия на континенте, Российский экспортный центр предлагает использовать комплексный подход, включая инструменты "мягкой силы" – развитие культурных, образовательных и спортивных связей для укрепления доверия и понимания рынка", - отметила Стрижакова на второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Каире.
"Африка особенно интересна для российского бизнеса как континент, на рынке которого достаточно много свободных ниш. Мы стремимся увеличить присутствие российского бизнеса на континент, делая ставку на комплексный подход, используя инструменты "мягкой силы". Укрепление отношений в области спорта, образования и культуры способствует лучшему пониманию рынка и построению доверия", - добавила она.
В качестве примеров такой работы Стрижакова привела программу "Сделано в России", направленную на укрепление национального бренда. Кроме того, важной образовательной инициативой является "Школа экспорта РЭЦ", которая в этом году запустила программу страновых онлайн-семинаров "Школа кросс-культурной трансформации" для подготовки экспортеров к работе в новых рыночных условиях.
При этом комплексный подход предполагает и использование традиционных мер поддержки, включая страховые инструменты компании "Эксар" и кредитно-гарантийную поддержку от Росэксимбанка.
 
АфрикаРоссияКаир (город)Российский экспортный центр (РЭЦ)Росэксимбанк
 
 
