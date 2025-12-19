РЭЦ собрал истории успеха экспортеров в новом издании "Сделано в России"

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) опубликовал новый сборник с историями успеха российских компаний в текущем году, говорится в сообщении РЭЦ.

"РЭЦ опубликовал новый корпоративный сборник "Сделано в России". Издание объединяет в себе кейсы и вдохновляющие истории отечественных компаний за 2025 год, которые не только достигли успеха на внешних рынках, но и прошли добровольную сертификацию в рамках программы РЭЦ", - сказано в сообщении.

Сертификат подтверждает соответствие продуктовой разработки и производства высоким стандартам и дает возможность маркировать продукцию специальным знаком-птичкой, а также продвигать на экспорт под национальным брендом "Сделано в России", который развивает РЭЦ.

России. Программу "Сделано в России" координирует Минпромторг

Цель издания — на реальных примерах показать широкому кругу предпринимателей, что экспорт является доступным и перспективным направлением развития бизнеса. Сборник демонстрирует разнообразие секторов экономики — от пищевой промышленности и товаров народного потребления до высоких технологий и сложной инженерии, — где российские продукты подтвердили свое высокое качество и конкурентоспособность.