20:11 19.12.2025
РЭЦ собрал истории успеха экспортеров в новом издании "Сделано в России"
РЭЦ собрал истории успеха экспортеров в новом издании "Сделано в России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) опубликовал новый сборник с историями успеха российских компаний в текущем году, говорится в сообщении РЭЦ.
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) опубликовал новый сборник с историями успеха российских компаний в текущем году, говорится в сообщении РЭЦ.
"РЭЦ опубликовал новый корпоративный сборник "Сделано в России". Издание объединяет в себе кейсы и вдохновляющие истории отечественных компаний за 2025 год, которые не только достигли успеха на внешних рынках, но и прошли добровольную сертификацию в рамках программы РЭЦ", - сказано в сообщении.
Сертификат подтверждает соответствие продуктовой разработки и производства высоким стандартам и дает возможность маркировать продукцию специальным знаком-птичкой, а также продвигать на экспорт под национальным брендом "Сделано в России", который развивает РЭЦ.
Программу "Сделано в России" координирует Минпромторг России.
Цель издания — на реальных примерах показать широкому кругу предпринимателей, что экспорт является доступным и перспективным направлением развития бизнеса. Сборник демонстрирует разнообразие секторов экономики — от пищевой промышленности и товаров народного потребления до высоких технологий и сложной инженерии, — где российские продукты подтвердили свое высокое качество и конкурентоспособность.
"Это не просто сборник успешных кейсов, это доказательство того, что маркировка "Сделано в России" становится всемирно признанным знаком качества. Мы хотим, чтобы эти истории мотивировали другие компании пройти тот же путь — от сертификации до завоевания международного рынка", - отмечает директор по внешним связям и коммуникациям РЭЦ Елена Якутович.
 
